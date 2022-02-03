محافظ بورسعيد يصدر حركة تنقلات داخلية في الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حركة تغييرات وتنقلات داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد، شملت مهندسي الإشغالات والتراخيص والبيئة ومهندسي التنظيم والإيردات والإدارات الهندسية، وذلك في إطار تجديد الدماء ودفع العمل بالأحياء.

أكد المحافظ على أن القرار رقم 18 لسنة 2022 بإجراء هذه الحركة يأتي في إطار دفع العمل بالأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.

طالب محافظ بورسعيد جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي، لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بكافة المشروعات التنموية، مؤكدا على أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.