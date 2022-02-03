إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الخميس، إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء منذ فجر اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، التي أدت إلى اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج إلى مترين نتيجة شدة الرياح التي تراوحت بين 20 إلى 25 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية، والضغط الجوي 1009.

أوضح البيان أنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة بالميناء، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

شدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.