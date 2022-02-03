بسبب فرش فاكهة.. إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب 3 أشخاص بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب فرش فاكهة، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين كل من (طرف أول) "عز. ا" 22 عامًا قهوجي مصابًا بجرح شبه نافذ أعلى الصدر، "حسن. ي" 40 عامًا قهوجي مصابًا باشتباه قطع بأوتار اليد اليسرى، وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، (طرف ثان) "محسن. ص" 42 عامًا فكهاني مصابًا بجروح باليد اليسرى ومقدمة الرأس، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزته الأول من الطرف الأول سلاح أبيض "كتر"، وبحيازة الطرف الثاني "مطواة"، وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب افتراش الطرف الثاني فرش بيع فاكهة أمام مقهى الطرف الأول.