مبادرة أطلقتها المحافظة.. محو أمية 29 ألف دارس في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لبحث نتائج مبادرة "سوهاج بلا أمية"، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، محمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، والعمد والمشايخ، وعددًا من النواب.

وأكد محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية، وخفض معدلات الأمية.

ووجه "الفقي" بإعداد خطة استراتيجية لتنفيذها بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة خلال الفترة بداية من 2022 وحتى 2030؛ لتصبح محافظة سوهاج خالية من الأمية، مؤكدًا على أهمية دور جامعة سوهاج من خلال مشاركة طلابها، وكذلك دور رؤساء المراكز والوحدات القروية والعمد والمشايخ في تعبئة موارد المجتمع لخفض معدلات الأمية، وتذليل المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق منها بمحو أمية الإناث.

من جانبه استعرض رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج معدلات محو الأمية على مستوى مراكز المحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية، وما حققته كل جهة من إنجاز خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، موضحًا أنه بلغ عدد من جرى محو أميتهم 28963 بنسبة إنجاز بلغت 214.5%، فيما بلغ عدد المتقدمين للدورة الامتحانية الثالثة 37 ألف دارس ودارسة.