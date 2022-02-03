شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يسعى لتشكيل «حكومة استقرار» ودستور جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة، لتقديم «مقترح بتعديل الإعلان الدستوري»، على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، في حين قال العضو سعد أمغيب: إن الحكومة الجديدة ستحمل اسم «حكومة الاستقرار» فور تشكيلها.

وأشار أمغيب إلى أن هذه الحكومة «ستحصل على دعم دول صديقة وشقيقة لليبيا في المنطقة»، مضيفا: «إن ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهيدا للانتخابات».

واستأنف مجلس النواب الليبي جلساته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لاستكمال النقاش حول ما توصلت إليه لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من المجلس، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، قوله: «إن الجلسة خلصت إلى تشكيل لجنة، بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، واعتماده باعتباره مشروعا للدستور».

وأضاف عبدالله بليحق: «إن اللجنة ستحيل مقترح تعديل الدستور بعد التصويت عليه في البرلمان إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للاستفتاء عليه»، لافتا إلى أن غالبية تشكيل اللجنة ستكون «من الخبراء وبشروط محددة».

وأكد المجلس في جلسته إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بـ«وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، وأن «على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي، والأعراف الدبلوماسية»، بحسب بليحق، فيما أعلن رئيسه تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

بدورها، جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التأكيد على التزامها بدعم المشاركة الفعالة والحماية للمرأة في الحياة السياسية في ليبيا، لا سيما في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشارة الأممية مع ممثلات عن المجموعات النسائية والشبابية والنقابات والناشطات في بناء السلام والانتخابات.

وبينت وليامز أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تهم المرأة الليبية، لا سيما ضرورة زيادة المشاركة الهادفة للمرأة في الحياة السياسية الليبية وفي مواقع صنع القرار وفي عمليات المصالحة الوطنية وصنع السلام.

وأكدت أنه جرى خلال الاجتماع تحديد التحديات التي لا تزال تواجه المرأة الليبية، بما في ذلك خطاب الكراهية والتهديدات ضد الناشطات والقيادات النسائية.