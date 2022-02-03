شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني الكردستاني» العراقي: برهم الأوفر حظا لتولي الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الأربعاء، أن برهم صالح هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الجمهورية، بينما أشار إلى أن الحوار مع الحزب الديمقراطي أُغلق.

وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «حضور برهم صالح كان إيجابيا أكثر من غيره من المرشحين، وهذا ما لمسناه من كلمته أمس (الثلاثاء)»، واصفة إياه بـ «رجل الدولة الحقيقي».

وأضافت أن «هذا ما يتطلبه الوضع الراهن للعراق»، مشيرة إلى أن «أبواب التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت مفتوحة لغاية يوم السبت الماضي، ولكن جميع أبوب الحوار أُغلقت».

وتابعت: إن «أبواب الحوار مفتوحة من قبل الاتحاد الوطني متى ما شاؤوا»، موضحة أن «المباحثات مستمرة مع كثير من الكتل والأحزاب وهي مازالت إيجابية».

وأعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الثلاثاء، ترشحه للمنصب.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ليل الثلاثاء، أهمية تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الجانبين أكدا أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.