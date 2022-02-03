عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربات موجعة.. سلاح الجو العراقي يفتك بـ7 عناصر من داعش

الخميس 3 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الاربعاء، عن مقتل 7 عناصر إرهابية من تنظيم داعش في ضربات متوالية يتلقاها التنظيم من أيام.



وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان، أن قوة من الفوج الثاني باللواء ٩٥ في قيادة عمليات صلاح الدين، بإسناد طائرات الاستطلاع المسلح في قيادة القوة الجوية العراقية، داهمت وكر غرب حاوي العظيم ( منطقة مطيبيجه ) وتمكنت من قتل 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، ومازالت تحاصر بقية العناصر الإرهابية داخل جحرهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وبهذه العملية الخاطفة والسريعة، تكون قوات الأمن العراقية قد أحكمت سيطرتها على أحد الأوكار المهمة التي كان داعش يظن أن الأجهزة الأمنية لن تصل إليها، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكن سلاح الجو العراقي من شن غارة على أحدى الكهوف في صحراء نينوى التي يتخذها التنظيم وكراً لخلاياه الإرهابية مما أسفر عن مقتل 5 عناصر.

وصعدت القوات العراقية من عملياتها العسكرية عقب حادثة حاوي العظيم التي راح ضحيتها 11 جندياً على خلفية مهاجمة داعش لمقر تابع للجيش العراقي عند اطراف ديالى الأسبوع الماضي.