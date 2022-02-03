رئيس جامعة طنطا عن إطلاق أول تجربة للميتافيرس: ستغير شكل التعليم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة وضعت نصب عينيها تقديم تعليم متميز باستخدام التكنولوجيا في إطار فلسفة الجمهورية الجديدة التي تدعم مفهوم حياة كريمة وتقديم خدمات تليق بالمصريين جميعًا ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم" الذي يقدمه الإعلاميان أميرة أسامة وأحمد كيوان بفضائية "ON"، مساء الأربعاء، أن الجامعة تقدم لطلابها أحدث ما توصل إليه العلم بإطلاق أول تجربة من نوعها في الجامعات في مجال تكنولوجيا الميتافيرس.

وذكر رئيس جامعة طنطا أن تعميم تجربة الميتافيرس ستغير شكل التعليم والبحث العلمي في مصر ودعم لفكرة الجامعات الذكية، مشيرًا إلى أن الجامعة حصلت على شهادة الأيزو في الإدارة وجودة التعليم، وهي أول جامعة تحصل على هذه الفئة من شهادة الأيزو.

يذكر أن الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا شهد إطلاق أول تجربة من نوعها فى الجامعات في مجال تكنولوجيا الميتافيرس، عن طريق دمج الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR باستخدام تقنيات حديثة يستطيع المشاهد التجول والمعايشة داخل البيئة الافتراضية ومشاهدة أجزاءها.