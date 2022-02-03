المستشار الألماني يكشف عن زيارة قريبة لموسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، انه سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابع من شهر شباط الجاري، ومن ثم سيغادر إلى موسكو لإجراء مباحثات تتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وأشار شولتس لشبكة “زد دي إف” التلفزيونية أنه سيبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو.

ولم يحدد المستشار الألماني موعد توجهه إلى موسكو، مكتفيا بالقول إن “موعد الزيارة تم تحديده وستتم قريبا”.

وأضاف: “أعمل بنشاط مع جميع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي في معالجة قضية أوكرانيا وبالكاد يستغرق أي موضوع آخر المزيد من الوقت.. وبالطبع، تحدثت أيضا مع الرئيس الروسي، وسنبحث بعناية كل ما هو ضروري”.

وأشار إلى أن الاتحاد و”الناتو” يتبعان سياسة منسقة ويعملان على إعداد قراراتهما المستقبلية بشكل جيد.

من جهة أخرى وعلى خط الأزمة الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو على حلف الناتو وواشنطن.

وجاء في بيان عن الكرملين صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين يوم الأربعاء أنهما “تبادلا الآراء بالتفصيل في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لروسيا”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين “أوضح مواقف روسيا الثابتة تجاه هذه القضايا”.