من لبنان والعراق واليمن.. اتهامات لإيران بتجنيد مرتزقة لمهاجمة أهداف بحرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - دأبت إيران خلال السنوات الأخيرة، على نشر ميليشياتها وأذرعها المسلحة في دول المنطقة، بهدف زعزعة امن تلك الدول، في محاولة من نظام طهران لاستكمال بسط هيمنته التي بدأها في سوريا ولبنان، واستكملها في اليمن العراق.

مؤخراً، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض في المنفى أن إيران شكلت مجموعة مرتزقة لشن هجمات على أعدائها، لا سيما قبالة سواحل اليمن.

وتم الكشف عن هذه التفاصيل اليوم، الأربعاء 2 فبراير (شباط)، في تقرير مكون من 55 صفحة أعده المجلس الوطني للمقاومة تحت عنوان: “إنشاء وحدات بحرية بالوكالة”، وتم تقديمه خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

وبحسب هذا التقرير، فإن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، أدى إلى تقليل قدرة هذه القوة للنفوذ في العراق ولبنان وسوريا، وأن الحرس الثوري لجأ إلى “تكثيف أنشطته الإرهابية البحرية وتهديد السفن الدولية في سواحل إيران” من أجل تعويض ضعفه بعد غياب سليماني.

وأضاف التقرير أن فيلق القدس يستخدم الحوثيين في اليمن، وكذلك عملاء في العراق وسوريا ولبنان والدول الإفريقية لإرسالهم إلى إيران لتلقي التدريب بخصوص “الإرهاب البحري”.

وأكد التقرير أن هذه التدريبات تجري في جامعة العلوم البحرية بمدينة زيباكنار بمحافظة كلستان، شمالي إيران، حيث يتم فيها تدريب هذه القوات لإيران خلال دورات تصل مدتها 6 أشهر.

وأشار التقرير إلى تدريب نحو 200 عنصر يمني في الجامعة قبل عامين.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة أن هذه القوات (التي يتم إعدادها للقيام بهجمات بالوكالة عن إيران) تهدف إلى “الإخلال في مسار السفن التجارية ومهاجمة الموانئ واحتجاز السفن كرهائن وزرع الألغام” في البحر.

من جهته، قال بيير رازو، مدير مؤسسة فكرية فرنسية، لوكالة” فرانس برس” إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لطالما أجرى دورات حربية لوكلائه، لكن ما كان جديدًا بلا شك هو أنه يسعى الآن لتحقيق هذا الهدف في سياق النشاط البحري.

كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه يوجد عدد من مراكز تدريب تابعة لفيلق القدس في عدة جزر في المياه الخليجية أيضا، بما في ذلك جزر فارو وقشم.

كما أشار التقرير إلى أساليب النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى اليمن، بما في ذلك استخدام دول ثالثة مثل الصومال- حسب التقرير- وكذلك استخدام القوارب الصغيرة على طول ساحل بحر عمان.

ولفت التقرير إلى أن أحد أهم بوابات إرسال الأسلحة من إيران إلى اليمن هو ميناء “جاسك”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أكدت في وقت سابق، بناءً على تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة، أن ميناء “جاسك” جنوب إيران قد يكون بوابة لتهريب الأسلحة من البلاد إلى اليمن وأماكن أخرى.

في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن الحرس الثوري يدرب مسلحين من العراق واليمن ولبنان وسوريا على استخدام طائرات مسيرة متقدمة في مقر سري في كاشان، وسط إيران.