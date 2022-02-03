تركيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

سجلت تركيا، الأربعاء، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تخطى هذا المؤشر مستوى 110 آلاف حالة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الصحة التركية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 110 آلاف و682 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فضلا عن وفاة 217 آخرين.

وبالأرقام الجديدة، ارتفع عدد المصابين في تركيا منذ تفشي فيروس كورونا إلى 11 مليونًا و833 ألفًا و165 شخصاً، فيما زاد عدد الوفيات إلى 87 ألفًا و828.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 86 ألفا و671 شخصًا، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليونًا، 85 ألفًا و392 متعافيًا.

وكان آخر رقم قياسي سجلته تركيا على مستوى الإصابات اليومية حدث، أمس الثلاثاء، بـ102 ألف و601 إصابة.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات إلى 142 مليونًا و348 ألفًا و958 جرعة، وفق بيانات الوزارة التركية.

وتحتل تركيا المركز السابع عالميًا من حيث إجمالي الإصابات، والـتاسع عشر من حيث إجمالي الوفيات.

وأكدت السلطات الصحية التركية سابقا أن البلاد تدخل موجة ارتفاع جديدة للإصابات بالفيروس بسبب انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”.