شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير صادم.. 281 مليون إنسان يعاني سوء التغذية في هذه القارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن عدد الأفارقة الذين يعانون نقص الغذاء 281 مليون شخصا.

وأوضح أن ارتفع عدد سكان القارة الأفريقية الذين يعانون من سوء التغذية في الفترة من 2014 إلى 2020، ارتفع بمقدار 81,1 مليون ليبلغ 281,6 مليونن وكالة الأنباء المغربية.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في القارة بلغ:

1 – 44 % من شرق أفريقيا

2 – 27 % في الغرب

3 – 20 % في الوسط

4 – 6,2 % في شمال أفريقيا

5 – 2,4 % في جنوب القارة

وأكد أن الهجمات الإرهابية وجائحة كورونا من أسباب تفاقم خطر المجاعة وسوء التغذية، متوقعًا أن يتصدر موضوع مكافحة المجاعة ونقص التغذية بين المواضيع الأساسية التي ستناقشها قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فبراير الجاري.