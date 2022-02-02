اليمن.. السقطري يشارك في زيارة أكبر مشروع استزراع سمكي جنوب جدة

محمد الفلاح - الأربعاء 2 فبراير 2022

شارك وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، ضمن الوفود المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي، في زيارة أكبر مشروع استزراع سمكي في السعودية، الواقع في محافظة " الليث " جنوب مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.



وأطلع الوزير السقطري مع الوفود المشاركة، في جولتهم على مختلف منشآت و أقسام مشروع المزرعة التابعة للمجموعة الوطنية للإستزراع المائي "نقوا" أضخم مشاريع الاستزراع السمكي (المائي) في المملكة، والتي تعد منطقة عمليات واسعة النطاق تمتد لمسافة 65 كم على طول الشاطئ الساحلي، و تعتبر من أكبر مزارع الإستزراع المائي على مستوى العالم، مساحة وإنتاج.

وأبدى الوزير السقطري و الوفود الرسمية المشاركة أعجابهم بالمشروع، ودقة العمل والجودة والسرعة في خطوط السير للإنتاج، من دخول المنتج خط الإنتاج إلى خروجها محضرة ومجمدة ومغلفة بكامل قيمتها المضافة، مع تلازم مختلف المراحل بالبحث العلمي للعملية الإنتاجية بشكل مباشر ودقيق. وعبر الوزير السقطري عن اعجابه الواسع بهذا المشروع الضخم، الذي يحتفي هذا العام بذكرى تأسيسه الأربعين ، بعد تحوله من مجرد حلم راود مؤسسيه في العام 1982، الى أكبر واضخم مشروع استزراع مائي في المملكة والعالم أجمع في 2022. وتبلغ الكلفة الاستثمارية لمشروع الاستزراع المائي «نقوا» نحو 4 مليارات ريال سعودي، وبطاقة انتاجية تبلغ نحو 70 الف طن من الروبيان و باراموندي ، وخيار البحر وغيرها من الأسماك ، و 98 الف طن من الأعلاف البحرية في السنة .

كما عبر الوزير السقطري عن عظيم شكره وإمتنانه لأخيه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، على حسن الإعداد و التنظيم وكرم الضيافة، فضلا عن اعجابه بمستوى الشركات السعودية العاملة في القطاع السمكي، وجودة منتجاتها وحداثة منشآتها، لافتا الى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات السعودية وخاصة في مجال الاستزراع السمكي. وفي ذات السياق، أكد الوزير السقطري على ترحيبه بالاستثمارات في المجال السمكي و الزراعي في اليمن، معلنا ترحيبه بافتتاح مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، اليوم في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، والتي القى فيها رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم بابلغوم نيابة عن الوزير السقطري. وشدد الوزير السقطري على أهمية افتتاح مصانع بهذا الحجم في البلد، مشيرا الى أن افتتاح هذه الاستثمارات في البلد، تحفز الشركات الاستثمارية ورؤوس الاموال المحلية والخارجية وتبدد مخاوفهم وتمنحهم الثقة على الاستثمار في اليمن وانشاء المشاريع التي ستوفر العديد من فرص العمل وترفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، لاسيما مع استمرار تأكيدنا المطلق في الوزارة، على وقوفنا معهم وتقديم كافة التسهيلات لهم و تشجيعهم وطمأنتهم وتذليل أي تحديات تقف أمامهم. يرافق معالي الوزير في هذه الزيارة للمملكة ، الاستاذ غازي لحمر، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي، والاستاذ عبدالله العوبثاني السكرتير الخاص للوزير.