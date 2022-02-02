شكرا لقرائتكم خبر عن «صرخة إيران».. هذا ما تفعله مليشيا الحوثي بمدارس اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها مليشيا الحوثي، الخليج 365 إرغام طلاب المدارس في صنعاء على تأدية طقوسها وممارساتها الطائفية والمذهبية.

ووسط انحسار شعبيته حتى في مناطق سيطرته، يستمر الحوثي في مسلسل تخريب اليمن ومقدراته، ونهب ثرواته وتفرغه من أهم مكوناته وهم الشباب، حيث يقوم وبشكل يومي بتنفيذ حملات التجنيد الإجباري والقسري للدفع بهم كمجموعات نحو جبهات القتال.

وحتى يعوض خسائرة المتوالية يسعى الحوثي ومليشياته لفرض الأجندة الإيرانية بكل مفرداتها على كل مكونات الشعب اليمني، وذلك ضمن ممارساته في تجريف التعليم، وتعريض مستقبل الطلاب للمجهول، وتكريس الفكر الطائفي الملغوم، ببث المعتقدات الخاطئة والأفكار الهدامة والخزعبلات في محاولة منها لصبغ اليمن بالصبغة الإيرانية.

وأكد مصادر يمنية، أن المليشيات فرضت اليوم على طلاب مدرسة الإشراق، في الحصبة، حضور محاضرة طائفية، وترديد الصرخة الإيرانية المستوردة، جامعة طلاب الثانوية، وفتحت لهم محاضرة، لزعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي.

وأضافت أن الحوثي يعمل على إحلال تعليم طائفي بديل يحرض على القتل والعنف الطائفي والكراهية، ويفخخ المجتمع، بهدما دمر العملية التعليمية وأوقف الرواتب وفجر المدارس.

وأوضحت انه يقيم دورات طائفية يستقطبون إليها الطلاب وكبار السن والشباب الذين تجاوزوا مرحلة الدراسة، ويعمل على تغيير المناهج الدراسية، وتعيين معلمين من بين صفوفهم لا علاقة لهم بالتعليم ونشرهم في العديد من المدارس.

وفي وقت سابق كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في تنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين بعد الخسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضح أن الحوثي لجأ إلى التجنيد الإجباري لليمنيين، لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها.