شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد أمريكي ضد روسيا بسبب أوكرانيا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن الرئيس جو بايدن قرر نشر المزيد من القوات في أوروبا، في خطوة تسعى واشنطن من خلالها إلى إظهار وقوفها بجانب الحلفاء، وسط مخاوف من إقدام روسيا على اجتياح أوكرانيا.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير “من أجل حماية قواتنا وحماية حلفائنا”.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا، في حين تبدي موسكو تخوفا أمنيا من احتمال انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قائلة إنها تريد الحصول على “ضمانات أمنية”.

وتابع جون كيربي : إن نشر المزيد من القوات الأمريكية سيشمل كلا من بولندا وألمانيا ورومانيا، مبديا ترحيب واشنطن بإعلان فرنسا نيتها نشر قوات في رومانيا.

بدوره اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الغرب بمحاولة جر بلاده إلى الحرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

بينما قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الصراع العسكري مع روسيا لن يشمل كييف فحسب، وإنما سيؤدي إلى نشوب حرب شاملة في أوروبا.