شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اعتراض وتدمير 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية. وأضافت أن اعتراض المسيرات الـ 3 وتدميرها تم بعيدا عن المناطق السكنية. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أننا نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

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