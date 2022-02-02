شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية وشيكة على قيادات مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث فرض عقوبات على قيادات حوثية.

وأوضحت أن الإدارة تبحث تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأمريكيين، حسب “العربية”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأكد البنتاجون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات، مضيفًا أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع للإمارات.

وفي وقت سابق تعرضت مدينة أبو ظبي الإماراتية لقصف بصواريخ الحوثي، أدى إىل مقتل وإصابة مدنيين، كما تتعرض المملكة وبشكل يومي لمسيرات وصواريخ الحوثي الت تسقط على رؤوس المدنيين.