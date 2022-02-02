اخبار العالم

نادي فرنسي يواجه 'ورطة' في أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نادي فرنسي يواجه 'ورطة' في أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان ضد في ثمن نهائي .

وحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن سان جيرمان مجبر على استبعاد لاعب أجنبي من صفوفه في قائمة دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القائمة يجب أن تتضمن 8 لاعبين محليين، بالإضافة إلى 17 لاعبا أجنبيا، لكن الفريق الباريسي يضم 18 لاعبًا أجنبيًا.


وأوضحت أن سان جيرمان قد يستبعد خوان بيرنات من قائمة دوري الأبطال، بسبب تفوق نونو مينديز عليه في التشكيلة الأساسية.

وذكرت أن اللاعب المستبعد قد يكون أيضا من ثلاثي خط الوسط، جوليان دراكسلر وأندير هيريرا وجورجينيو فينالدوم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا