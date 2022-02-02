انت الان تتابع خبر الإمارات تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي للدولة بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".
وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".