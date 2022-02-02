بعدد بسيط من الحضور.. البابا تواضروس يلقي عظته في أول اجتماع أربعاء بـ 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، بعدد بسيط من الحضور، حيث قال قداسته في بداية عظته إن الحضور البسيط أو عدم الحضور والاكتفاء ببث العظة قد يكون ضرورة لتجنب تفشي العدوى بفيروس كورونا إلى أن يأمر الله برفع الوباء.

وبدأ قداسة البابا سلسلة تأملات جديدة تحت عنوان "عظات عميقة في عبارات قصيرة"، حيث تناول أولاها اليوم من خلال العبارة التي قالتها السيدة العذراء ووردت في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: "مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ"

وأشار إلى المعاني الروحية الموجهة للإنسان، من خلال وصايا الكتاب المقدس والتي تحمل ثلاث صفات أساسية:

- نعمة لحياة الإنسان من عند الله.

- إعلان حب دائم من الله للإنسان.

- نور الوصية الذي يجعل الإنسان يفهم مشيئة الرب.

وأشار قداسة البابا أيضًا إلى متطلبات الوصية وكيف يعيشها الإنسان من خلال:

- الفهم العميق والاستيعاب الجيد.

- التدرج في الوصية منذ الصغر.

- إذا تم كسر الوصية فإن باب التوبة مفتوح دائمًا.

وأكّد أن السيدة العذراء تلفِتُ انتباهنا بعظة قصيرة لسلامة حياة الإنسان على الأرض ومسيرته إلى السماء من خلال وصايا الكتاب المقدس لأن "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ الله".

واستأنف قداسة البابا اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد توقف استمر طوال شهر يناير للاحتفال بالأعياد الكنسية المختلفة خلاله، ويقدم قداسته في أيام الأربعاء الأربعة خلال شهر فبراير حتى بداية الصوم الكبير سلسلة جديدة من العظات في الاجتماع الأسبوعي، بعنوان "عظات عميقة في عبارات قصيرة" وهي عبارات وردت في آيات الكتاب المقدس أو أقوال القديسين مكونة من كلمات قليلة لكنها تحمل عظات وفوائد كبرى لحياة الإنسان.

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