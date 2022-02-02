بوتين وجونسون يبحثان هاتفيًا الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول الأزمة الداخلية الأوكرانية ومقترحات الضمانات الأمنية الروسية.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم: "جرى تبادل تفصيلي لوجهات النظر في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والموقف حول توفير ضمانات طويلة الأمد وثابتة قانونا لأمن روسيا"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي، لفت انتباه رئيس الوزراء البريطاني إلى ما تقوم به كييف من تخريب لاتفاقيات مينسك.

وأضاف البيان "تمت الإشارة إلى عدم رغبة حلف الناتو في الاستجابة بطريقة مناسبة للمخاوف الروسية الراسخة، متذرعا بما يسمى بسياسة "الأبواب المفتوحة" للحلف، والتي تتعارض مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وذكر البيان أن "الرئيس الروسي أوضح الخطوط العريضة للمقاربات الأساسية لهذه القضايا. وعلى وجه الخصوص، تم لفت الانتباه إلى التخريب المزمن الذي قامت به كييف لاتفاقيات مينسك".