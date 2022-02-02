الاحتلال يهدم 3 منازل لفلسطينيين

هدمت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، 3 منازل تتبع لعائلة مواطن فلسطيني في قرية البقيعة بمنطقة النقب داخل أراضي 1948، وشردت عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن شهود عيان قولهم: صاحب المنازل لم يتلقِ أي إخطار بهدم منازله، حيث كانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت قبل نحو 4 أربعة أشهر أوامر هدم وإخلاء بحق 6 عائلات من القرية، إلا أنها لم تشمل منازل العائلة التي تم هدمها.

ووفق الوكالة، تعاني قرية البقيعة، الواقعة في قلب جبال البحر الميت، ظروف معيشية صعبة، في ظل انعدام البنى التحتية وإمدادات الماء والكهرباء، والملاحقات المستمرة لأهلها.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف سكان المنطقة أسوة بقرى النقب الأخرى التي تواجه هجمة شرسة، لترحيلها واقتلاعها من خلال التضييق على الأهالي، ودفعهم لترك أراضيهم، وكذلك تجريفها، تمهيدا للاستيلاء عليها من قِبل ما يسمى «الصندوق الدائم لإسرائيل».