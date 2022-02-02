ندّدت روسيا الأربعاء بقرار الولايات المتحدة إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي الى أوروبا الشرقية واصفة إياه بأنّه "مدمّر"، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين موسكو والدول الغربية في شأن اوكرانيا. واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو كما نقلت عنه وكالة انترفاكس أنّ القرار الأمريكي "غير مبرّر ومدمّر ويزيد من التوترات العسكرية ويقلّص المجال أمام القرارات السياسية".



كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: قرار واشنطن بنشر قوات في أوروبا الشرقية "خطوة مدمرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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