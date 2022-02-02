غانتس: لبنان أصبح منطقة عدم استقرار بسبب حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 10:02 مساءً

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن “تقديم مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا من خلال اليونيفيل، الأسبوع الماضي، لمساعدة الجيش اللبناني”.

وقال: “أصبح لبنان للأسف منطقة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، لهذا السبب عرضت المساعدة على لبنان 4 مرات العام الماضي، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في طلب أرسل إلى قائد اليونيفيل، نحن نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة، في مقابل تقوية حزب الله بدعم مباشر من إيران”.

وحول الوضع في سوريا قال: “نحن نراقب الوضع وننظر بإيجابية إلى العلاقات المتجددة بين سوريا والأردن ودول معتدلة أخرى في المنطقة، وسنستمر في منع التموضع الإيراني في سوريا”.

نووي إيران

ومن جهة ثانية، قال غانتس إن ثقة بلاده في قدرة الولايات المتحدة على وقف المشروع النووي الإيراني، من أجل الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.

وقال غانتس، في كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: “نعزز التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة لمواجهة أي اختراق نووي محتمل من جانب إيران”.

وأشار إلى أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والوكالات الأمنية في كلا البلدين “تحافظ على اتصالات منتظمة، بل وتعزز التعاون العملياتي ضد إمكانية القرصنة النووية الإيرانية”.