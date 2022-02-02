موقع أمريكي.. بوتين يدفع روسيا إلى الحرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 10:01 مساءً

كل خطوة جديدة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجعل المسؤولين الأمريكيين أكثر خوفًا من أنه يستعد لحرب حقيقية صريحة.

وفي أول تصريح علني له حول الأزمة، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير الغرب، بدفع روسيا إلى الحرب بشأن أوكرانيا، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 100 و130 ألف جندي روسي يتمركزون الآن على الحدود مع أوكرانيا وهو وجود آخذ في التوسع.

ويرى التقرير أن نشر حوالي 5000 جندي روسي في بيلاروسيا، قد يمنح بوتين طريقا مباشرا إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي تقع على بعد 230 كلم فقط من حدود بيلاروسيا على طريق سريع ممهد حديثا.

وخلال اجتماع عاصف في مجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن هناك أدلة على اعتزام روسيا توسيع وجودها في بيلاروسيا إلى 30 ألف جندي بحلول أوائل الشهر الجاري.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن روسيا نقلت مؤخرًا أيضًا إمدادات من الدماء والمواد الطبية الأخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية، ما يعزز من المخاوف من أن الغزو قد يكون وشيكا.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها وضعت 8.500 جندي على أهبة الاستعداد للانتشار في دول الناتو في أوروبا الشرقية، وهو الأمر الذي قال الرئيس بايدن إنه سيحدث “في القريب العاجل”.

وأوضح الموقع أن أوكرانيا تلقت سادس شحنة من الأسلحة، الثلاثاء الماضي، من دفعة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

كما أرسلت المملكة المتحدة وبولندا ودول البلطيق وحلفاء آخرون في الناتو أسلحة ومدربين إلى أوكرانيا، محذرين من أن الغزو الروسي سيكون له آثار مضاعفة هائلة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “لن تكون هذه حربا بين أوكرانيا وروسيا بل ستكون حربا أوروبية، حربا واسعة النطاق.”

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن هدف بوتين النهائي هو زعزعة استقرار أوكرانيا، وأنه قد يبقي القوات الروسية على الحدود على المدى الطويل كشكل من أشكال الحرب النفسية.