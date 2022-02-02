الأمم المتحدة تطالب باحترام سيادة العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

دعت الأمم المتحدة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات، وذلك تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمالي العراق الليلة الماضية.

وذكرت في بيان مقتضب: “بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الاوقات”.

وأضافت: “ينبغي حماية السكان وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون”.

أعربت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشدسدة للقصف التركي الذي طال مناطق شمالي البلاد الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: “ندين ما قامت به الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي البلاد، تحديدا في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين”.

وأضافت: “في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت، كما ندعو الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين”.

ودعت الخلية الأمنية إلى “عدم تكرار هذه الضربات” وأكدت أن “العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة”.

ووصف نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي بيان الحكومة العراقية بـ”الخجول” واعتبروه مجاملا للسلطات التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ عملية جوية باسم “نسر الشتاء” ضد “الإرهابيين” في شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن “العملية تهدف إلى “تحييد إرهابيي “بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك” وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود”.