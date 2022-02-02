الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال سفن إضافية إلى ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل 3 سفن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا، معربا عن أمله في إرسال مزيد من السفن إلى هناك قبل الصيف حيث من المتوقع أن تزيد رحلات العبور غير الشرعي للبحر.

وقالت المسؤولة في هيئة الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار، هنريكه تراوتمان، إن أوروبا سترسل 3 سفن بحث وإنقاذ أخرى جديدة وزورقي دورية بعد إجراء صيانة لهما إلى ليبيا بدءا من النصف الأول للعام 2022.

وأوضحت أن مسؤولو خفر السواحل الليبية سيزورون إيطاليا نهاية الشهر الجاري لاختبار السفن الجديدة قبل إرسالها.

وأضافت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي أن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، ما زالت غير كبيرة رغم أنها تحسنت على مدار العام الماضي بفضل الدعم الأوروبي.

ولهذا “يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري استمرار دعم ليبيا من خلال توصيل المعدات وزيادة قدرة خفر السواحل وإدارة الحدود”. حسب تراوتمان.