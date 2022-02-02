بوتين يبحث مع جونسون الضمانات الأمنية الغربية لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو على حلف الناتو وواشنطن.

وجاء في بيان عن الكرملين صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين يوم الأربعاء أنهما “تبادلا الآراء بالتفصيل في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لروسيا”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين “أوضح مواقف روسيا الثابتة تجاه هذه القضايا”.

ولفت بوتين إلى “تعطيل كييف اتفاقاات مينسك بشكل مستمر، وأشار إلى عدم استعداد الناتو للرد على القلق الروسي المبرر، وتستره بما يسمى بسياسة الأبواب المفتوحة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي للأمن غير القابل للتجزئة” في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن تكليف وزيري الخارجية ليز تروس والدفاع بن والاس بالعمل خلال زيارتهما المقبلة لروسيا على تحسين علاقات لندن مع موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة البريطانية: “أوضح رئيس الوزراء في مجلس العموم أنه من الممكن إقامة علاقات أفضل مع روسيا، وأصدر تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع للتحضير لزيارة موسكو في الأيام المقبلة للتفاوض مع نظيريهما في روسيا، كما صدرت تعليمات لتحسين العلاقات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسعي لوقف التصعيد”.

ومن المفترض أن يجتمع الوزيران البريطانيان مع نظيريهما الروسيان بصيغة “2+2”.

وأعلن مكتب جونسون في وقت سابق، أن الأخير يتوقع إجراء محادثات هاتفية مع بوتين خلال الأسبوع المقبل لحثه على الحوار الدبلوماسي حول الأزمة الأوكرانية.