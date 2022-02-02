لقاء مرتقب بين بوتين وغوتيريش على هامش أولمبياد بكين الشتوية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المرجح ان يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة دول العالم. على هامش حفل افتتاح أولمبياد بكين

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: “من المرجح لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة الوضع حول أوكرانيا” على هامش الأولمبياد.

وأضاف: “الغرض من الرحلة إلى بكين هو حضور الألعاب الأولمبية، لكن الأمين العام يتوقع لقاء بعض القادة أثناء وجوده هناك”.

وتابع: “أثناء الزيارة، سنحاول تقديم بعض التفاصيل عن الاجتماعات على هامش هذا الحدث”.

من جهة اخرى، وعلى صعيد مباحثات الأزمة الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو على حلف الناتو وواشنطن.

وجاء في بيان عن الكرملين صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين يوم الأربعاء أنهما “تبادلا الآراء بالتفصيل في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لروسيا”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين “أوضح مواقف روسيا الثابتة تجاه هذه القضايا”.