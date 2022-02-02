10 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن إيرانيين تدخلا بانتخابات 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شخصين إيرانيين تدخلا بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وقالت وزارة الخارجية إن “الإيرانيين سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان، شاركا في عملية عبر الإنترنت برعاية السلطات الإيرانية لمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2020″.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العملية التي وصفتها بـ”الخبيثة” استمرت من أغسطس/ آب على الأقل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وسعت إلى “زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية”.

وكذلك قاما بحملة تخويف للناخبين والتأثير عليهم، والسعي إلى شراء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين، وتعريض حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة إعلامية أمريكية للخطر.

وأضافت أن كاظمي وكاشيان يواجهان عقوبات وتهما جنائية، وأنهما أدرجا على لائحة العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وكذلك شركة الإنترنت الإيرانية Emennet Pasargad التي يعملان بها بسبب محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية.