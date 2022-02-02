شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: الخسائر الفادحة تدفع الحوثي إلى تنفيذ المزيد من حملات التجنيد الإجباري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في تنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين بعد الخسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن الحوثي لجأ إلى التجنيد الإجباري لليمنيين، لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها.

وحذر الإرياني من إطلاق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، واجبار كل عاقل حارة على تجنيد خمسة مواطنين، للزج بهم في جبهات القتال وقودًا لمعاركها العبثية في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الحوثي ومليشياته، من انحسار لشعبيتهم بعدما بات المواطن اليمني على يقين من تخريب الحوثي لليمن، وأنه لا يعمل إلا من أجل مصلحته وتنفيذ أجندات إيرانية لتجريف البلاد من ثرواتها يوماًبعد يوم.