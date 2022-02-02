شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية بريطانية تعترض 4 مقاتلات روسية وأجبرتها على التراجع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أكدت مصادر بريطانية أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو البريطاني أجبرت 4 مقاتلات روسية على مغادرة الأجواء البريطانية. وأوضح سلاح الجو الملكي البريطاني في تصريحات صحفية إنهم سارعوا بإرسال عدة مقاتلات “تيفون” لاعتراض طائرات مجهولة الهوية، قبالة سواحل بريطانيا، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأكدت مجلة “UK Defence Journal” المعنية بأخبار الجيش البريطاني أن المقاتلات التي اقتربت من السواحل البريطانية روسية، وتحديدا فوق أجواء استكنلدا. وأوضح جورج أليسون محرر مجلة الدفاع البريطانية إن ثلاث قاذفات على الأقل كانت في الجو إلى جانب ثلاث ناقلات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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