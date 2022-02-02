شكرا لقرائتكم خبر 41 عملية قلب سعودية لأطفال المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي السابع، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 8 عمليات جراحية (قلب مفتوح)، و33 قسطرة علاجية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح. وبالتواكب أنهى المركز المشروع التدريبي للبحث والإنقاذ في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، حيث قدم 8 دورات تدريبية بواقع 65 حصة، شملت مجالات الإسعافات الأولية، ومدربي الإسعافات الأولية، والإسعافات الأولية للمكفوفين، والإسعافات الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة الحرائق، والتعامل مع الأزمات والكوارث، والإسعافات النفسية، حيث استفاد منها 1.366 شخصا جرى تسليمهم رخص دولية للممارسة.

كانت هذه تفاصيل خبر 41 عملية قلب سعودية لأطفال المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.