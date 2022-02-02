شكرا لقرائتكم خبر مدمرة وطائرة أمريكية تدعمان الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أنها سترسل «طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن»، وفق «فرانس برس».

وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن «واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن».

وجاء هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، في إشارة لجماعة الحوثي الإرهابية، بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.