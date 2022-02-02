مدمرة وطائرة أمريكية تدعمان الإمارات

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وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن «واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن».
وجاء هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، في إشارة لجماعة الحوثي الإرهابية، بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
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