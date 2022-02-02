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مدمرة وطائرة أمريكية تدعمان الإمارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أنها سترسل «طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن»، وفق «فرانس برس».

وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن «واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن».

وجاء هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، في إشارة لجماعة الحوثي الإرهابية، بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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