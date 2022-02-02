رابطة الأمهات: سجناء خطرون يهددون أبناءنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رابطة «أمهات المختطفين اليمنيين» أمس الانتهاكات الممنهجة بحق المختطفين داخل سجن إصلاحية الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة الحوثيين. وقالت في بيان صحفي «يتعرض المختطفون لانتهاكات ممنهجة وسوء معاملة، كان منها وضعهم مع سجناء خطرين منتمين إلى تنظيم القاعدة». واستنكرت الرابطة «عدم التزام جماعة الحوثي بالقوانين الوطنية والدولية» وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الجسدية والنفسية.

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