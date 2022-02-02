الإفراج عن مراسلين احتجزتهما طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم الإفراج عن مراسلي التلفزيون الأفغانيين، وارث حسرت وأسلم حجاب، بعد أن قضيا يومين رهن الاحتجاز لدى طالبان، حسب ما أكد زملاؤهما أمس. وأكد علي جواد أصغري، مدير الأخبار في شبكة تلفزيون أريانا الخاصة، أن زميليه، اللذين اعتقلا في كابول، أطلق سراحهما وعادا إلى عائلتيهما اللتين لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجود المراسلين الاثنين خلال تلك الفترة. وقال أصغري إن كلاهما كانا بخير عندما أطلق سراحهما، وأثار نبأ اعتقالهما ردود فعل من منظمات وطنية ودولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية.



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