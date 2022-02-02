صواريخ كوريا الشمالية تزعج الأمم المتحدة

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وأوضح غوتيريس في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن «إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا متوسط المدى في 30 يناير ينتهك الوقف الاختياري لعمليات الإطلاق من هذا النوع لعام 2018، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع مغلق.
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