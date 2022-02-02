صواريخ كوريا الشمالية تزعج الأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الشهر الماضي تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح غوتيريس في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن «إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا متوسط المدى في 30 يناير ينتهك الوقف الاختياري لعمليات الإطلاق من هذا النوع لعام 2018، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن».

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع مغلق.