شكرا لقرائتكم خبر العراق لتركيا: أوقفوا انتهاكاتكم.. والتزموا بحسن الجوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس قصف طائرات تركية مسيرة مناطق بشمال العراق.

وذكرت في بيان «تدين خلية الإعلام الأمني ما قامت به الطائرات التركية المسيرة من خرق للأجواء العراقية في شمال العراق بالتحديد في قضاء سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين»، وأضاف البيان «إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت».

ودعا البيان الجانب التركي «إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها»، مضيفا أن «العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».

وكانت قناة السومرية نيوز العراقية أفادت بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص في قصف جوي تركي لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تكشف هويته أن «المقاتلات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني قرب مخيم مخمور»، وأضاف المصدر أن هناك «ثمانية قتلى وجرحى حصيلة أولية للقصف بينهم قيادي».

وكان مصدر أمني أفاد بتعرض مواقع لحزب العمال الكردستاني لقصف تركي أيضا في جبل سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تنفيذ عملية جوية ضد مواقع للمسلحين الأكراد في كل من العراق وسوريا، وقالت في بيان، إن العملية تهدف إلى تحييد المسلحين الأكراد وغيرهم، «والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود».

وأضافت «تماشيا مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية «نسر الشتاء» الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمال العراق وسوريا».

ونقلت وكالة «الأناضول» عن الوزارة القول إنه تم استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى بمقار القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للمسلحين، خلال العملية.