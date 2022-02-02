وسائل إعلام تكشف: هل تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن حقيقة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر المسئول بجامعة الدول العربية نفيه ما ذكرته قناة المملكة الأردنية حول انعقاد اجتماع وزاري عربي في مارس المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة.

وأكد المصدر المسئول أن ما نقلته قناة المملكة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "غير صحيح، وأنه لم يصرح بذلك".

وبعد ساعات من نشره، حذفت القناة الخبر من على موقعها الرسمي والذي جاء بعنوان "اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وقالت القناة في خبرها المحذوف إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد صرح في لقاء معها، بأن اجتماعاً وزارياً عربياً سيعقد الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.