شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذين الإيرانيين.. ماذا فعلا ؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنها عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لأي شخص يستطيع تقديم معلومات عن شخصين من إيران.

وأوضحت في بيان لها، أن الرجلين محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كشيان، تورطا في عملية إلكترونية ترعاها الحكومة الإيرانية، وتهدف إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية العام قبل الماضي.

وأضافت أن العملية الخبيثة سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وذلك في الفترة بين شهري أغسطس ونوفمبر من عام 2020، حسب “سي إن إن”.

وأكد أن المواطنين الإيرانيين عرضا حسابات البريد الإلكتروني التابعة لشركة إعلامية أمريكية للخطر، وشنا حملة لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم، عبر شراء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.