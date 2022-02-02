شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف عاتية تسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية مع وصول عاصفة عاتية إلى وسط البلاد، مصحوبة بالثلوج والأمطار.

وهددت العواصف العاتية، منطقة تمتد من نيو مكسيكو إلى مين، فيما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن أجزاء من أوكلاهوما وميسوري وإيلينوي وإنديانا وميتشغان بدأت تشهد صباح اليوم الأربعاء ثلوجا وأمطارا متجمدة.

في سياق متصل، أعلن حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون وحاكم أوكلاهوما كيفين ستيت (يمين) أعلنا حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.