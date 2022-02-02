شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة حوثية لجباية الأموال.. فرض مبالغ مالية على المدارس بزعم تكريم الطلاب المتفوقين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ابتكرت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن حيلة جديدة، لأجل جباية الأموال.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المليشيا، فرضت مبالغ مالية، على الطلاب، في المدارس، تحت مزاعم إقامة حفلات للطلاب المتفوقين.

ونقلت عن مصادر تربوية أن المليشيا ، فرضت على طلاب المدارس في صنعاء، دفع مبالغ مالية، من أجل إقامة حفل تكريمي للطلاب المتفوقين، على حد زعمها.

يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه المليشيا إجراءات لتطفيش الطلاب من المدارس والتعليم، ونشر الجهل بين الأجيال.

وتسعى المليشيا منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، إلى نشر ثقافة الجهل، بين أوساط الطلاب، من خلال الدفع بهم إلى جبهات القتال، وقطع الرواتب على المعلمين.

كما تسببت إجراءات المليشيا، في التضييق على العملية التعليمية، بدفع مدراء المدارس الحكومية، بفرض رسوم باهضة للتسجيل وإقامة احتفالات للتكريم طلاب الأوائل.