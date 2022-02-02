شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: القدس أولوية الأولويات رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه لا يزال يولي مدينة القدس المحتلة أهمية استثنائية، ويضع قضاياها على رأس أولوياته لتعزيز صمود المواطنين بالمدينة المقدسة عبر مختلف أشكال الدعم، في مواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة التي تستهدف وجودهم.

وشدد مجلس الوزراء في بيان صادر عنه اليوم على أن القدس هي أولوية الأولويات رغم شح الإمكانيات والعراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال أمام الحكومة في سعيها المتواصل لمد يد العون والمساعدة للمتضررين وأصحاب الاحتياجات بالمدينة.

ولفت البيان النظر إلى أن مجلس الوزراء لم يتوان عن تقديم الدعم للمواطنين وخاصة المهدمة بيوتهم والمهددين بالتهجير القسري من منازلهم، والذين يعانون من أوضاع صعبة مثل التجار، فضلاً عن إسناد المؤسسات القائمة على خدمة المواطنين بالمدينة.

وأضاف: "قد تكون المساعدات التي تقدمها الحكومة معلومة لدى الكثيرين من المقدسيين خاصة من تمّ هدم منازلهم ومن يواجهون أوامر الإخلاء والمدافعين عن أراضيهم المهددة بالمصادرة".

وأشار البيان إلى أن الكثيرين ممن حصلوا على تراخيص بناء في العاصمة يعلمون حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة وما زالت تقدمها لذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على الثبات في منازلهم ومحالّهم والحفاظ على ممتلكاتهم بالمدينة المقدسة"، كما تقدم الحكومة المساندة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والمرأة والشباب والمؤسسات.

ولفت البيان النظر إلى أنّ "الملف الأبرز والأكبر هو ملف المساعدة القانونية للمواطنين لتمكينهم من البقاء على أرضهم، والحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة مخططات الاستيطان التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنين".