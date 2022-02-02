شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تتعهد بتقديم الدعم السيبراني لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بتقديم الدعم لأوكرانيا في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال زيارة لكييف.

وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في تقديم المشورة المتخصصة في هذا المجال.

وكانت أوكرانيا تعرضت في كانون الثاني/يناير لهجوم إلكتروني خطير استهدف المواقع الإلكترونية الحكومية، وهو ما ألقت فيه باللائمة على روسيا.

فيما لم يعلق روته على احتمالية إرسال شحنات أسلحة هولندية لأوكرانيا، رغم أنه لوح سابقا باستعداده لفعل هذا.