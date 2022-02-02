شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: مليشيا الحوثي تلجأ للتجنيد الإجباري تعويضاً لخسائرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، من إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإجبار كل "عاقل حارة" على تجنيد خمسة مواطنين، للزج بهم في جبهات القتال، وقودا لمعاركها العبثية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري، بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال، بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.