شكرا لقرائتكم خبر عن «عصر جديد».. بيان «صيني روسي» مرتقب حول العلاقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يلقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج بيانا مشتركا حول دخول العلاقات الدولية "عصر جديد" في قمة تعقد في بكين يوم 4 شباط/فبراير الجاري، حسبما قال مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري اوشاكوف للصحفيين في إيجاز صحفي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن اوشاكوف، قوله، إن البيان سيعكس وجهات النظر الروسية والصينية بشأن "القضايا الأكثر أهمية، ومن بينها القضايا الأمنية"، موضحا أن الصين تؤيد مطالب روسيا للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويضم الوفد الروسي الذي يزور الصين كلا من وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الطاقة نيكولاي شولجينوف والرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" إيجور سيشن.

ويقتصر الوفد الروسي على ستة أشخاص بموجب "شروط وضعها الجانب الصيني"، ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات عبر الهاتف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم الأربعاء.