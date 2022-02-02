سروة عبد الواحد تكشف سبب الخلاف بين الحزبين الكرديين

وقالت عبد الواحد خلال حديثها لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحتاج لقوى سياسية لا تسمح بالتدخل الخارجي"، معتبرة أن "التدخل الخارجي مرفوض ونسعى لعلاقات متوازنة مع الجميع".

وأضافت أن "الخلاف بين الحزبين الكرديين من اجل الامتيازات والمواطن الكردي يدفع ضريبة جشع الحزبين الحاكمين"، مشيرة الى أن "اقليم السليمانية موجود في الباطن".

وبشأن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قالت عبد الواحد، "لا اعتقد انه سيتم الذهاب لمرشح التسوية بشأن المنصب"، معتبرة أن "رئيس الجمهورية برهم صالح كان غير موفق في خطابه الأخير".