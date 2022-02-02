التربية تصدر توجيهاً يتعلق بـ'الطفلة الموصلية'

وذكرت التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، أجرى اتصالاً هاتفيا مع عائلية الفقيدة التلميذة "سما الموصلية" احدى تلميذات مدرسة أغادير للبنات التابعة لتربية نينوى ووجه بالمتابعة العاجلة لحادثة وفاتها والوقوف على حيثيات الموضوع".وقال الدليمي:" تلقينا بمزيد من الحسرة والألم، نبأ وفاة ابنتكم وابنتنا التلميذة "سما" سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه"، واصفاً التلميذة "بأقحوانة العلم والملاك الزاهر لأم الربيعين".

وامر ، "الجهات المعنية في تربية نينوى بإيلاء الموضوع الاهمية القصوى، والتأكد من صحة الانباء التي تم تداولها بخصوص منع الفقيدة من الدخول لأداء الامتحان قبل ان تفارق الحياة ، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة بحق المقصرين".



وحث الدليمي، وفق البيان، "مديرية تربية نينوى على استكمال التحقيقات من قبل اللجنة المختصة التي تم تشكيلها بوفاة التلميذة وكذلك الوقوف على التحقيق القضائي والتقارير الطبية للوصول الى الاسباب الحقيقية التي ادت الى حدوث هذه الفاجعة الأليمة".