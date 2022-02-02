انت الان تتابع خبر بضربة جوية.. مقتل سبعة إرهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن مقتل سبعة إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نفذ أبطال القوة الجوية وبعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، ضربة جوية دقيقة".
وأضاف، أن الضربة "اسفرت عن قتل سبعة إرهابيين في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف، أن الضربة "اسفرت عن قتل سبعة إرهابيين في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين".