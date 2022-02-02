بضربة جوية.. مقتل سبعة إرهابيين في صلاح الدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نفذ أبطال القوة الجوية وبعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، ضربة جوية دقيقة".

وأضاف، أن الضربة "اسفرت عن قتل سبعة إرهابيين في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين".

