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انت الان تتابع خبر شبيهة هاني رمزي تثير جدلا واسعا في مصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق الفنان المصري هاني رمزي على تداول صورة لسيدة استضيفت في أحد البرامج الفنية، تشبهه في شخصية نسوية لعب دورها في فيلمه الشهير "السيد أبو العربي وصل".
وطالب هاني رمزي متابعيه وزملاءه عبر تغريدة على حسابه في تويتر بعدم إرسال صورة الضيفة له،قائلا: "رجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع صورة السيدة التي تشبه هاني رمزي.
يذكر أن فيلم "السيد أبو العربي وصل" إنتاج 2005، وأخرجه محسن أحمد، تأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وعبد الله مشرف ووحيد سيف.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع صورة السيدة التي تشبه هاني رمزي.
يذكر أن فيلم "السيد أبو العربي وصل" إنتاج 2005، وأخرجه محسن أحمد، تأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وعبد الله مشرف ووحيد سيف.